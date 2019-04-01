От новой цены на газ и доплат на детей до весеннего призыва и лекарств по электронным рецептам: что ждет украинцев с 1 апреля

1 апреля в Украине ожидают не только День дурака и предварительные результаты первого тура президентских выборов, но и много изменений, которые отразятся на жизни простых граждан.

1 апреля – не только День смеха 2019. Некоторые изменения, которые вступят в силу с этой даты, будут совсем несмешными для украинцев. С другой стороны, поводов для радости тоже будет хватать.

УНИАН разобрался, что и как меняется в Украине с 1 апреля 2019 и как это отразится на жизни простых граждан.

Договор о дружбе с РФ прекратил действие

С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Соответствующий закон вступил в силу еще 5 января.

Действие договора прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что является существенным нарушением этого договора со стороны России.

Тарифы на газ и воду

С 1 апреля 2019 года конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за куб. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством.

В то же время уже с 1 апреля 2019 порядка пяти миллионов украинцев рискуют остаться без водоснабжения. Чтобы этого не произошло, НКРЭКУ придется "срочно установить экономически обоснованный тариф".

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Дополнительная помощь на детей

С 1 апреля правительство введет финансовую помощь многодетным семьям - 1700 грн в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. Выплаты родителям продолжаться, пока ребенку не исполнится 6 лет.

Выплаты будут касаться не только тех детей, которые родились в этом году. Даже если ребенку сейчас 5 лет, то еще год родители могут получать правительственную помощь на нее. Всего к концу года правительство планирует потратить на такие выплаты около 2,4 млрд грн.

Для того, чтобы оформить помощь, надо обратиться в отделение социальной защиты населения, написать заявление, а также предоставить оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, а также свидетельство о рождении ребенка.

Выплаты будут осуществляться через Укрпочту или уполномоченные государством банки. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, новую помощь также могут зачислять на ту же карту.

Доступные лекарства - по электронным рецептам

В апреле 2019 должен заработать электронный рецепт и Национальная служба здоровья начнет выплаты аптекам по правительственной программе "Доступные лекарства".

Для того, чтобы получить такие лекарства, необходимо выполнить следующие шаги:

Записаться на прием к семейному врачу, с которым подписана декларация. Без такой декларации воспользоваться программой "Доступные лекарства" будет невозможно.

Врач должен выписать пациенту электронный рецепт и проверить номер его мобильного телефона.

На мобильный телефон пациента должно прийти СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно назвать в аптеке.

В любой аптеке, участвующий в программе «Доступные лекарства», пациент называет номер рецепта, по которому работники аптеки предлагают перечень лекарств.

Пациент выбирает лекарство, называет четырехзначный код подтверждения, и получает лекарства.

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Что ждет украинцев, у которых нет декларации с врачом

В Минздраве уже похвастались, что с 1 апреля 2019 года МОЗ может завершить финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами.

Однако конечного срока для подписания декларации с врачом нет: заключать договор можно в любое время. Более того – при желании сменить семейного врача на другого специалиста это можно сделать в любой момент и абсолютно бесплатно.

То есть после 1 апреля украинец без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию.

Ж/д-билеты Укрзализныци: расписание поездов в Украине и стоимость билетов

Укрзализныця с 1 апреля повысит тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

В финплане также предусмотрено повышение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом с апреля 2019 года на 14,2%.

При этом назначены дополнительные поезда на Пасху. В Укрзализныце уже огласили весь список. В целом, в период с 26 апреля по 5 мая будут курсировать семь дополнительных поездов и дополнительных рейсов обычных составов.

Весенний призыв 2019 в Украине

С 1 апреля стартует весенний призыв 2019 в Украине. Он продлится до 31 мая.

Согласно распоряжению Кабмина, призыву в армию весной 2019 в Украине подлежат почти 19 000 человек.

Повышение доплат военным

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военнослужащим, находящимся в районе ООС.

"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года", - отметил Полторак.

По его словам, военнослужащие, несущие службу на первой линии соприкосновения, будут получать доплату дополнительно 2000 гривень, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения к доплате добавляется 1000 гривень, общая сумма составит 5500 гривень.

"Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривень, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривень", - сообщил министр обороны.

Курс доллара в Украине в апреле 2019

Курс доллара к гривне после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Бесконтактные Visы

Все карты Visa, которые будут выпускать украинские банки с апреля, поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

По данным НБУ, на 1 января этого года такой была лишь каждая десятая платежная карта в Украине, а бесконтактные платежи принимают около 80% терминалов.

Всего в Украине выпущено почти 37 млн платежных карт.

Погода на апрель 2019 в Украине

Погода в апреле 2019 готовит украинцам немало метеосюрпризов. Температурные рекорды столбики термометров начнут штурмовать уже после 10 апреля. А уже к концу апреля можно ожидать от +20 градусов до +30 градусов.

В центральных областях Украины 1-4 апреля ожидается достаточно прохладная погода: +2-3 градуса ночью и +6-8 днем.

Украина и НАТО

1 апреля два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом.