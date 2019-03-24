Супрун хочет введения уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта

Глава Минздрава прокомментировала ситуацию, при которой сегодня любой может купить в аптеке антибиотики "просто так".

Министерство здравоохранения поставит вопрос о введении уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

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Соответствующее заявление сделала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью «Радио Свобода».

Глава Минздрава прокомментировала ситуацию, при которой сегодня любой может купить в аптеке антибиотики "просто так".

«Проблема есть, что в законе прописано, как аптека продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, которые требуют рецепт, то их штраф [за это] 120 гривень. Нет никакой уголовной ответственности. Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон», - отметила Супрун.

«Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения к закону. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта», - подытожила она.

Супрун напомнила, что из-за неправильного массового использования антибиотиков в течение многих лет сейчас немало болезней уже не могут лечиться с их помощью, ведь к лекарствам возникла резистентность.

«Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли нашу новую стратегию, чтобы бороться именно с этим. И в этом есть требование повышения уголовности и штрафов на отпуск антибиотиков. И это не только для людей, а это также касается животных. Также антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. И мы будем это контролировать », - отметила руководительница Минздрава.

Кроме того, Супрун рассказала, как медучреждения перейдут на электронные документы.