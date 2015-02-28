Навальный надеется, что его отпустят проститься с Немцовым

Алексей Навальный надеется, что его отпустят проститься с Борисом Немцовым, написал он на своей странице в Facebook.

"Только что от ребят, пришедших на свидание, узнал об убийстве Бориса Немцова. Честно говоря, я в таком шоке, что сложно даже подбирать слова. Борис приходил сюда навестить меня пару дней назад, был как обычно энергичен, жизнерадостен, полон планов. Обаял полицейских, весело болтал с ними, объяснял, как им выгодно поддерживать требования марша "Весна", брошюры со своим докладом раздал. Не могу даже представить, что больше не увижу его.

Это чудовищная трагедия и потеря для всех нас. Боря был очень хорошим, приличным человеком. Большим настоящим политиком и приличным человеком - не так-то часто это встречается. Мои самые искренние соболезнования его родным, близким, друзьям, ну и вообще всем - мы действительно лишились того, что восполнить нельзя.

О версиях говорить ничего не буду в связи с очевидным недостатком информации в моей ситуации. Надеюсь, мне дадут возможность попасть на прощание с Борисом", - написал Навальный.