Украина из-за новой волны репрессий в Крыму требует остановить все попытки вернуть РФ в ПАСЕ

27 марта во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали 20 крымских татар, обвинив их в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Сегодня стало о задержании в Ростове-на-Дону еще трех крымских татар.

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обратились к руководству ПАСЕ в связи с новой волной репрессий оккупационной «власти» Крыма против крымских татар с просьбой использовать имеющиеся у организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова.

Об этом народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.

Читайте такжеУ 22 задержанных оккупантами крымских татар есть 55 несовершеннолетних детей

«Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий временной оккупационной «власти» Крыма против крымских татар. Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся у организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова», - отметил Арьев.

Также украинская делегация требует остановить все попытки безусловного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия продолжает нарушать принципы верховенства права и права человека, добавил Арьев.

По его словам, аналогичное обращение направлено комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Как сообщал УНИАН, утром 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Людей задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Оккупанты заявили о задержании 20 человек. Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). По состоянию на 27 марта суд во временно оккупированном Крыму постановил арестовать 9 задержанных крымских татар.

Сегодня стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще троих крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.