Добкину прислали неизвестный белый порошок
11:27, 24 марта 2008Политика
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В мэрию вызвали МЧС, СЭС и милицию
Конверт с неизвестным белым порошком прислали в Харьковский горисполком. Письмо нашли сегодня утром сотрудники канцелярии.
Как сообщили «МедиаПорту» в пресс-службе, это произошло около половины десятого. В мэрию сразу же вызвали МЧС, СЭС и милицию. Сейчас на месте работают сотрудники санстанции в спецодежде, они проверяют вещество в конверте.
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