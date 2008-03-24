Добкину прислали неизвестный белый порошок

Конверт с неизвестным белым порошком прислали в Харьковский горисполком. Письмо нашли сегодня утром сотрудники канцелярии.

Как сообщили «МедиаПорту» в пресс-службе, это произошло около половины десятого. В мэрию сразу же вызвали МЧС, СЭС и милицию. Сейчас на месте работают сотрудники санстанции в спецодежде, они проверяют вещество в конверте.