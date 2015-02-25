ВР может собраться на внеочередное заседание 27 февраля - депутат

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Только что говорил со спикером Владимиром Гройсманом. Внеочередное заседание состоится, скорее всего, в пятницу, 27 февраля", - сообщил он.

Депутат добавил, что "сегодня собирается Совет коалиции по формированию повестки дня".

Ляшко также отметил, что его фракция настаивает на принятии решения об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. "Также будет рассмотрен ряд правительственных законов для получения кредита МВФ", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля на совещании председателей фракций коалиции с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка и правительства было решено рассмотреть проект изменений в госбюджет на 2015 год и связанные с ним законопроекты на пленарном заседании ВР во вторник, 3 марта.

В то же время сегодня, 25 февраля, Яценюк призвал народных депутатов безотлагательно собраться на внеочередное заседание с целью принятия правительственных бюджетных законопроектов и рассмотрения вопроса о стабилизации финансовой системы Украины.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Гройсман подчеркнул, что парламент готов оперативно собраться для того, чтобы принять срочные решения по стабилизации ситуации на финансовом рынке. "Мы будем готовы заслушать экономический блок правительства и руководство Нацбанка", - подчеркнул Гройсман.

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Он отметил также, что "наша главная задача - найти реальные выходы из сложившейся ситуации". "Поэтому правительство совместно с парламентом должны срочно подготовить ряд шагов, которые бы позволили стабилизировать финансовый сектор", - заметил спикер.