"Трансляция пропаганды РФ": МИД отреагировало на "советы" чешского "друга Путина"

Пресс-секретарь МИД отметила, что обидно слышать от Милоша Земана сообщение относительно децентрализации в Украине, ведь эта реформа признана Европейским Союзом одной из самых успешных в стране.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на предложение президента Чехии Милоша Земана об изменении украинской Конституции, назвав такие заявления трансляцией российской пропаганды.

С таким сообщением выступила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает «Обозреватель». Она отметила, что Земан "просто ответил на вопрос, не имея лучших альтернатив".

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"Президент Чехии просто повторил то, что он озвучивал уже ранее. В МИД Украины приняли во внимание это высказывание. Взгляды господина Земана нам хорошо известны. Обидно, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год продолжается не гражданская война, а российская агрессия на Востоке Украины, где почти ежедневно гибнут наши патриоты и среди них много русскоязычных, которые не только защищают государство, но и Европу и ее ценности. Такие заявления чешского президента выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды", – сказала она.

Зеленко отметила, что обидно слышать от Земана сообщение относительно децентрализации в Украине, ведь эта реформа признана Европейским Союзом одной из самых успешных в стране.

"Милош Земан не заметил, что именно децентрализация является одним из приоритетов президента и правительства Украины. Сегодня она успешно внедряется по всей стране, помимо оккупированных украинских территорий. Именно эта реформа признана ЕС как одна из успешных в Украине", – отметила спикер.

В МИД уточнили, что официальная позиция чешского правительства, в отличие от действий президента Земана, является дружественной к Украине. Зеленко напомнила о визите министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека в этом году в Мариуполь.

"Правительство Чехии последовательно поддерживает нас в борьбе с агрессором. Вы знаете также, что в начале этого года Петршичек посетил Мариуполь. Кроме того, Чехия очень активно выступает за продление санкций против России. Мы и дальше будем продолжать наше взаимодействие для противодействия российской агрессии", – отметила она.

Ранее президент Чехии Милош Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в государстве. "Все сводится к необходимости изменения украинской Конституции, конкретно — децентрализации власти", — заявил он. Он также добавил, что войну в Украине могут остановить Минские договоренности, которых "никто не соблюдает".