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Трамп рассказал об "украинском заговоре" в пользу Клинтон

18:37, 21 марта 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал интервью изданию The Hill, а нардеп Борислав Розенблат опубликовал запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

Глава Белого дома процитировал журналиста и телеведущего Джона Соломона, которому давал интервью украинский генпрокурор.

"По мере угасания российского заговора возникает украинский заговор для помощи (на президентских выборах Хиллари) Клинтон", - написал Трамп.

Ранее депутат Борислав Розенблат обнародовал аудиозапись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку. 

В посольстве США заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности.

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Теги: #Луценко#Трамп#Клинтон