Трамп рассказал об "украинском заговоре" в пользу Клинтон

Президент США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.

Президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал интервью изданию The Hill, а нардеп Борислав Розенблат опубликовал запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

Глава Белого дома процитировал журналиста и телеведущего Джона Соломона, которому давал интервью украинский генпрокурор.

"По мере угасания российского заговора возникает украинский заговор для помощи (на президентских выборах Хиллари) Клинтон", - написал Трамп.

“John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.” @seanhannity@FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Ранее депутат Борислав Розенблат обнародовал аудиозапись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году.

В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.

В посольстве США заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности.