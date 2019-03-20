Украина синхронизировала санкции против РФ с "азовским пакетом" ЕС и США – Порошенко

По словам президента, в расширенный санкционный список Украины были добавлены все причастные к акту агрессии против Украины в Керченском проливе и Азово-Черноморском бассейне.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина синхронизировала санкционный список в отношении РФ с ограничительными мерами, введенными ЕС и США против Москвы за акт агрессии в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам в Брюсселе перед рабочим ужином с президентами Европейского Совета, Европарламента, Еврокомиссии и руководством европейских институтов.

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«Сегодня я обнародовал указ о значительном расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ», - напомнил он.

По словам президента, в расширенный санкционный список Украины были добавлены все причастные к акту агрессии против Украины в Керченском проливе и Азово-Черноморском бассейне.

«Был синхронизирован (пакет) с санкциями, которые вышли буквально сейчас со стороны ЕС и США», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

По данным пресс-службы СНБО, санкции введены против 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удержанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, и др.