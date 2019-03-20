Украина поддержала решение Совета ЕС об отмене санкций против Кобзона в связи с его смертью

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета Европейского Союза от 21 января исключить имя российского певца Иосифа Кобзона из списка лиц, против которых введены санкции, в связи с его смертью.

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Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры в отношении Кобзона были введены в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украины присоединились к этому заявлению", - говорится в документе.

В Официальном журнале ЕС 22 января сообщили, что 21 января Совет ЕС принял решение исключить имя Кобзона.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области, умер 30 августа 2018 года в Москве. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности, Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы РФ. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре.

Кобзон посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы, также он лишен звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кроме того, Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.