Маразм крепчал: в России намерены оценить нанесенный Крыму Украиной "ущерб за 23 года аннексии"

Ранее спикер Госдумы поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения.

В Госдуме РФ заявили, что Украина осуществляла "аннексию Крыма в течение 23 лет", и намерены "взыскать ущерб".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в российском парламенте создана рабочая группа для "анализа ущерба, нанесенного Крыму Украиной". Группу возглавит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников. В ее состав войдут депутаты от всех фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые, а также представители оккупированного Крыма и Севастополя.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете ГД и будем переходить к принятию конкретных решений", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Все фракции поддержали инициативу о взыскании с Украины компенсации в пользу Крыма.

По словам Володина, эта работа позволит выйти на итоговый документ, в котором будут "обоснованные цифры, факты".

"И дальше мы будем рассматривать этот материал для последующего принятия по нему решений", - сказал Володин.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Володин поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривал вопрос о требовании к Украине возместить потери, якобы нанесенные экономике Крыма до оккупации полуострова.

"Мне не известно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. А относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждется, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме", - прокомментировал Песков инициативу Володина. Также он добавил, что в Кремле впервые услышали о такой инициативе.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.