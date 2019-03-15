Председатель фракции УКРОП Запорожского облсовета подал заявление в НАБУ о растрате 34 миллионов областного бюджета

Ярослав Гришин сообщил о фактическом подкупе силовиков со стороны местной власти накануне выборов президента.

Депутат Запорожского областного совета, председатель фракции Укропа Ярослав Гришин призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать незаконное выделение 34 миллионов гривень правоохранительным органам из областного бюджета во время внеочередной сессии облсовета 14 марта.

О фактическом подкупе силовиков со стороны местной власти накануне выборов президента Ярослав Гришин сообщил во время видеообращения на странице в Facebook.

«Требую НАБУ сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины губернатора Константина Брыля, председателя Запорожского областного совета Григория Самардака и его первого заместителя Егора Семенкова. В результате циничных системных действий этой «организованной преступной группы» 14 марта во время внеочередной сессии Запорожского облсовета из нашего бюджета области крайне незаконно фактически украдено 34 млн. грн., которые направлены на прямой подкуп правоохранительных органов накануне выборов президента. Силовики должны при этом упорно не замечать ни фальсификаций на выборах, ни мародерского грабежа бюджета области. Зато, и в дальнейшем кошмарить бизнес и давить на политических оппонентов», - заявил глава УКРОПа в Запорожской облсовете, правозащитник Ярослав Гришин.

Как известно, Запорожский областной совет в ходе внеочередной сессии, 14 марта, принял решение о выделении 34 миллионов гривень на развитие материально-технической базы прокуратуры в Запорожской области, военной прокуратуры и военной прокуратуры Южного региона Украины, Службы безопасности Украины области, Главного управления ГФС в Запорожской области. Решение поддержали 45 депутатов.

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«Губернатор Запорожской области обратился к председателю областного совета Самардаку, который достоверно зная о прямых императивных запретах в такой способ растрачивать областные бюджетные средства, вынес на сессию вопрос о выделении 34 млн грн. Это квартиры сотрудникам прокуратуры, компьютеры и техническое оборудование для Управления защиты экономики, около 5 миллионов на приобретение автомобилей для СБУ, спецоборудование для управления Государственной фискальной службы, чтобы они устанавливали местонахождение налогоплательщиков по их номерам телефонов. Однако эти 34 млн грн. должны идти на водопроводы, отопление, школы, детские дома и больницы. У нас села сидят без воды, без отопления и без зарплат педагогов и врачей», - отметил Ярослав Гришин.

Как отметил Ярослав Гришин, законы о СБУ, ГБР и прокуратуре прямо запрещают финансировать эти органы из местных бюджетов. Кроме того, пункт 6 части 1 статьи 87 Бюджетного кодекса Украины определяет, что расходы на правоохранительную деятельность осуществляются из Государственного бюджета Украины. Статья 85 Бюджетного кодекса запрещает выделять деньги на правоохранительные органы, областной бюджет идет исключительно на социально-экономическое развитие нашей общины.

В заявлении о преступлении речь идет о деяниях, подпадающих под статьи 191, 364, 366 и 368 Уголовного кодекса Украины относительно неправомерной выгоды. Ответственность за их нарушение предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.