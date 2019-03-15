Лидер НФ прокомментировал ужасное преступление в Новой Зеландии и выразил соболезнования родственникам жертв.

"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии.

"Чудовищный террористический акт в Новой Зеландии. Какими невменяемыми должны быть те, кто совершает такие преступления",- написал он в своем Facebook, передает пресс-служба НФ.

"Наше глубокое соболезнование Новой Зеландии. Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - написал Арсений Яценюк.