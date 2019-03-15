Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
12:25, 15 марта 2019Политика
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Лидер НФ прокомментировал ужасное преступление в Новой Зеландии и выразил соболезнования родственникам жертв.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии.
"Чудовищный террористический акт в Новой Зеландии. Какими невменяемыми должны быть те, кто совершает такие преступления",- написал он в своем Facebook, передает пресс-служба НФ.
"Наше глубокое соболезнование Новой Зеландии. Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - написал Арсений Яценюк.
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