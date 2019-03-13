СМИ показали билет Саакашвили в Украину (фото)

Саакашвили отметил, что уже купил билет.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили публично заявил, что собирается вернуться в Украину 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов.

В распоряжение СМИ попал билет, по которому Саакашвили собирается приехать в Киев из Варшавы. Его фото опубликовала "Страна".

Саакашвили уверен, что после того, как президент Петр Порошенко не попадет во второй тур президентских выборов, ему никто не сможет запретить въезд в Украину.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца. В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

12 февраля 2018 правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, в ресторане «Сулугуни», и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.