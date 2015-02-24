Яценюк инициировал кадровые чистки в силовых ведомствах

Об этом заявил в ходе селекторного совещания премьер-министр Арсений Яценюк.

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"У меня был разговор с президентом Украины. Я уверен, что глава государства, которому подконтрольна Служба безопасности Украины, проведет аналогичные кадровые чистки в СБУ, – сказал Арсений Яценюк. – Уверен также, что кадровые чистки пройдут и в Генеральной прокуратуре Украины. А то у нас те, кто должен охранять закон, прячутся от закона. Кроме того, я дал поручение министру внутренних дел провести внутренние расследования и кадровые чистки в органах МВД", – сказал Арсений Яценюк.