ГПУ обвинила более 400 экс-сотрудников прокуратуры Крыма в госизмене

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Управлением по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины начато уголовное производство в отношении 413 бывших работников прокуратуры Автономной Республики Крым по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

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Установлено, что указанные работники прокуратуры АР Крым, занимая должности прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Украины, перешли на работу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым, чем способствовали представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, подчеркнули в ГПУ.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий, направленных на получение достаточных доказательств вины каждого работника прокуратуры, отмечается в сообщении.