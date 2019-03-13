Правительство передислоцировало шесть подразделений Воздушных сил ВСУ

Реализация этого решения должна расширить боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства, считают в Кабмине.

Кабинет министров Украины решил осуществить передислокацию шести подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства №115-р от 6 марта.

"Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил Вооруженных сил Украины в общей системе противовоздушной обороны государства", - заявили в Кабмине.

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Правительство согласилось с предложением Министерства обороны относительно передислокации воинской части А1659 из военного городка №35 (располагается в Мариуполе) в военный городок №8 (Золотоноша Черкасской области).

Зенитный ракетный дивизион полка А2800 передислоцируется из военного городка №6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок №13 (село Нерубайское Беляевского района Одесской области), воинская часть А3737 из военного городка №2 (город Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области), отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области), отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №21 (Староконстантинов Хмельницкой области), пункт наведения авиации из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) - в военный городок №91А (с.Павшино Мукачевского района Закарпатской области).