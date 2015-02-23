Чубаров считает налоговую декларацию только дополнительным критерием для кандидатов в директоры НАБ

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Лично я как один из девяти членов конкурсной комиссии не буду свою позицию определять через анализ деклараций. Хотя этот документ для меня тоже имеет дополнительное значение", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, продолжаются дискуссии относительно тех претендентов на должность директора Антикоррупционного бюро, которые в своих налоговых отчетах задекларировали "достаточно большие суммы прибыли за прошлый год".

Читайте такжеИмена трех претендентов на должность главы Антикоррупционного бюро станут известны не раньше мартаВпрочем, по мнению Чубарова, это свидетельствует, что человек "готов отчитываться за каждую копейку, которую указал".

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International считает недостоверными половину деклараций на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В понедельник, 23 февраля, конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро начала проводить собеседования с кандидатами. В целом количество кандидатов на должность превышает 100 человек.

Члены комиссии планируют завершить первый этап собеседований до конца февраля. Следующими этапами отбора будут собеседование и спецпроверка, согласно закону об очищении власти.