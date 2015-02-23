Бездомные и безработные: Transparency International проанализировала декларации кандидатов в главы НАБ

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте организации.

"Не все кандидаты на должность директора Национального Антикоррупционного бюро соответствуют требованиям закона. Среди кандидатов есть лица с двойным гражданством, госслужащие, которые преуменьшают свои доходы и переписывают имущество на членов семьи", - говорится в сообщении.

Так, анализ доходов пяти из 161 кандидата (список) свидетельствует, что "коррупционные риски" возникают уже на уровне деклараций.

Читайте такжеПорошенко назвал потенциальных клиентов антикоррупционного бюроПо данным деклараций, годовой заработок Главного военного прокурора Анатолия Матиоса в сто тридцать раз меньше заработка жены (264,4 тысяч против 34,7 миллиона гривень). Также Матиос занимал руководящую должность в Администрации Президента времен Януковича.

Сын помощницы Юлии Тимошенко Юрий Трегубов не работает уже третий год.

Адвокат Юрий Сухов в 2014 году заработал лишь 5734 гривень («другие виды доходов»), а его жена - более 111 тысяч гривен.

"Если уже на уровне деклараций кандидатов возникают вопросы о сомнительном прошлом претендентов, то каким будет директор структуры, что должна решительно бороться с коррупцией в стране? Все вопросы о коррупционных рисках, которые мы обнаружили во время анализа деклараций, будут направлены в комиссию. И если комиссия задаст вопрос от общественности и поинтересуется у кандидатов о женах-миллионерах, проживании на улице за отсутствия какого-либо жилья или возможной причастности к коррупционным схемам - мы будем свидетелями действительно прозрачного процесса", - заявил Андрей Марусов, председатель правления Transparency International Украина

Справка. Transparency International Украина является представительством глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International, которая имеет более 90 национальных представительств и работает более чем в 100 странах мира. Миссией Transparency International Украина являєтся ограничить увеличение уровня коррупции в Украине путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества.