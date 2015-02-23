Ефремов уже почувствовал себя украинцем, а Луганск видит только в составе Украины

Также он отрицает, что говорил в стенах Верховной Рады о том, что украинская авиация наносила удары по Луганску.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил журналистам по завершению судебного заседания в Печерском районном суде.

“Нет ни одного слова, ни одного факта, который бы это подтверждал”, - сказал Ефремов.

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Также он опровергает, что был причастен к финансированию террористов из “ЛНР”: “У меня нет информации (по обвинению Ефремова в финансировании террористов - УНИАН) и ее не может быть, потому что ни копейки ни на какое финансирование я не давал”.

Также он добавил, что последний раз был в Луганске, когда туда последний раз приезжал поезд. И с тех пор не был в этом городе, в частности не приезжал туда на машине.

Он добавил, что видит Луганск только в составе Украины: “В Минских соглашениях написано, что территория Луганской и Донецкой областей является территорией Украины”.

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Также Ефремов заявил, что не имеет никакого отношения к проведению псевдореферендумов в Луганской области: “Я не способствовал проведению референдумов, не выступал за их проведение. Это неправда. Нет ни одного факта, который бы подтверждал такие мои выступления. Нет фактов, чтобы я что-то там говорил и принимал участие в каких-то там подготовках”.

Кроме того, Ефремов признал, что он является украинцем. После многочисленных вопросов журналистов, является ли он украинцем, Ефремов сказал, что его мать по национальности украинка, а отец русский. «У меня в документах писали то русский, то украинец. Сегодня в паспорте такой отметки нет, но я себя чувствую украинцем, потому что живу в Украине и не собираюсь отсюда уезжать”, - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога.

18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

В тот же день, 18 февраля, Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в закрытом режиме, поскольку материалы могут содержать тайну следствия».

Сегодня, 23 февраля, в заседании Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Ефремову в рамках выдвинутом ему обвинение в разжигании межнациональной розни объявлен перерыв до 9.30 24 февраля. Перерыв объявлен в связи с необходимостью по требованию прокуратуры вызвать эксперта, который предоставил лингвистический вывод относительно высказываний Ефремова.