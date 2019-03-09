Премьер Италии сообщил о работе по отмене санкций против России

По словам Конте, ограничительные меры против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы прекратить действие международных санкций против России.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы работаем для достижения этой цели», - сказал Конте в пятницу, 8 марта.

Во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе он отметил, что введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью. Кроме того, по словам Конте, ограничительные меры против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

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Итальянский премьер не впервые высказывается в пользу отмены санкций против Москвы. В своей первой в должности речи перед Сенатом Италии он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости к Москве. Впоследствии Конте заявлял, что санкции должны быть временным средством, признав однако, что Италия самостоятельно не может реформировать систему санкций ЕС. Несмотря на предвыборные обещания об отмене санкций со стороны популистских партий, сформировавших коалицию в Италии, до сих пор Рим давал зеленый свет продлению ограничительных мер Евросоюза против РФ.