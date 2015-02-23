Евродепутат: оружие Украине должны предоставить Британия, Франция и США

Об этом сказал депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский в эфире Radio Lodz, передает "ЕвроПравда".

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По его словам, события вокруг Дебальцево и то, что сепаратисты пытаются пробить себе дорогу в Крым через Мариуполь, показывают, что шанс, данный Минском-2, Россия не использовала.

"Поэтому в Брюсселе должны понять, что настало время очередных, более тяжелых санкций и других мер. И здесь я имею в виду поставки оружия", - сказал евродепутат.

Нужно перейти от политики замирения к политике сдерживания, этого можно достичь, по его словам, с помощью секторальных санкций.

Что касается поставок оружия, то депутат убежден, что поставлять его должны те страны, которые его имеют.

"Здесь речь идет о высокотехнологичном оружии: высокоточные ракеты, противотанковые, противовоздушные средства – оружие, которым в Европе располагают главным образом французы, англичане. И американцы", - отметил Яцек Сариуш-Вольский.

Однако, по его словам, это не вопрос компетенции ЕС, каждая страна-член должна сама решать, поставлять или не поставлять оружие Украине. В то же время он напомнил, что в июле 2014 года ЕС отменил эмбарго на поставки оружия странами-членами.

"Было бы хорошо, если бы появилась коалиция государств, которые готовы поставлять оружие", - отметил Яцек Сариуш-Вольский.