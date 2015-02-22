Геращенко: Европа объявила негласное эмбарго на поставки оружия в Украину

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко.

"В целом Украина может обеспечить себя оружием и военными технологиями примерно на 35-40%. Остальное нужно закупать за рубежом. Европа фактически объявила негласное эмбарго на поставки любого вооружения в Украине. Чехия ранее поставляла капсулы для пистолетных патронов, отказалась поставлять и их", – сообщил он.

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По словам депутата, США поставили в Украину только небольшое количество станций контрбатарейной борьбы, что не поменяло и не могло коренным образом изменить ситуацию на фронте. Одновременно Россия угрожающими темпами продолжает поставлять в Донбасс тяжелое вооружение и все виды материально-технического обеспечения.

Геращенко сообщил, что за свой счет отправляется в Объединенные Арабские Эмираты на выставку вооружений IDEX-2015, чтобы "помочь найти нетрусливых поставщиков вооружения и спецтехники для украинской армии".