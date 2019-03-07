"Пиар-покушение": политолог рассказал, какими методами Порошенко будет "сражаться" на выборах

Президент шантажирует украинских избирателей, отметил эксперт.

Политолог и социолог Виктор Небоженко считает, что президент Петр Порошенко хочет любой ценой попасть во второй тур президентских выборов-2019, он не уступит, ни Украине, ни Западу.

Нынешний украинский лидер будет сражаться до конца, в запасе есть еще пиар-покушение, временное введение военного положения или просто срыв выборов, рассказал эксперт в интервью агентству Мир.

По словам собеседника, "президент отправит людей в Центральную избирательную комиссию, в регионы пойдут караваны верблюдов с бочонками молдавского вина или коробками конфет Рошен, — все для того чтобы люди поменяли протоколы".

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Аналитик полагает, что в случае победы на выборах таким путем инаугурация и будущее Порошенко будут проблематичными. "…общество будет чувствовать, что его не просто обманули, а поставили на колени, как в России. А украинец после второго Майдана, 2014 года и войны, впервые... в жизни стал сильным и злопамятным. Поэтому инаугурацию Порошенко придется переносить на фабрику Рошен в Виннице", — добавил Небоженко.

Также политолог объяснил, что пиар-покушение — это когда прозвучат выстрелы, например, в Броварах, а "в Киеве возле Верховной Рады торжественно, туда-сюда, под камеры носят окровавленного гаранта или активного провластного депутата, и все закрутится".

"…Президентская пропаганда кричит: если не изберем Порошенко, то Украина умрет, исчезнет. Он — единственный достойный кандидат, а остальные — это враги нации. Если не Порошенко, то Путин (президент России Владимир Путин — Ред.)… Порошенко шантажирует украинских избирателей — такого еще не было у нас в истории", — подчеркнул социолог.