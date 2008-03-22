СПУ: ученица Тимошенко превзошла своего учителя Ющенко

Заявления о возбуждении уголовного дела против главы Фонда госимущества (ФГИ) Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не соответствуют действительности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении СПУ.

По мнению авторов заявления, «распространяемая членом БЮТ г-ном ПИСАРЕНКО информация о скорой «посадке» главы ФГИ - это элемент сценария по незаконному смещению социалистки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с поста, который чрезвычайно интересен бизнес-кругам Блока ТИМОШЕНКО».

СПУ также не исключает, что Генпрокуратуру могут использовать в качестве «карательного инструмента» для воздействия на представителя Соцпартии В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. «Спущенное на тормозах» дело Гонгадзе не позволяет рассчитывать на объективность и правовую последовательность ГПУ в этом вопросе, отмечают в СПУ.

По их данным, «в течение последнего месяца глава Фонда стала объектом травли и шельмования со стороны правительственных структур, фракции БЮТ в парламенте, цель которых - добиться контроля над Фондом государственного имущества».

«Применение рейдерских схем, использование правоохранительных органов (МВД, прокуратура) в качестве инструмента политического давления, развал судебной системы - все это следствия антиконституционного переворота, организованного ЮЩЕНКО и его командой в 2007-м. Но ученица ТИМОШЕНКО превзошла своего учителя ЮЩЕНКО, и сегодня заложником их противостояния стала Украина и ее народ», - говорится также в заявлении СПУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 марта, народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что Генеральная прокуратура установила, что часть помещений завода «Арсенал» была приватизирована незаконно.

В.ПИСАРЕНКО продемонстрировал письмо за подписью заместителя Генерального прокурора Украины Рината КУЗЬМИНА, в котором отмечается, что приватизация части производственно-складских помещений в корпусах №3 и 3-а, которые находились на балансе ГП “Завод ”Арсенал”, проводилась с нарушением требований действующего законодательства. “По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Украины. Ход расследования взят на контроль. В процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос о возвращении этих объектов в государственную собственность. Кроме того, председателю ФГИУ внесен протест на приказы №594 от 07.04.2006 и №787 от 16.05.2006 относительно приватизации части недвижимого имущества ГП “Завод “Арсенал”, - говорится в письме за подписью заместителя генпрокурора.

По словам В.ПИСАРЕНКО, ГПУ также выявила, что была попытка передать предприятие лицам, приближенным к председателю Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По информации В.ПИСАРЕНКО, в процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос о возвращении складских помещений завода «Арсенал» в государственную собственность. При этом, отметил он, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.