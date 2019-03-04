ПЦУ готова выполнить условие Румынской церкви о признании

Митрополит Епифаний считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

Православная церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь для признания ПЦУ.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Отмечается, что он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся на украинском. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.

Предстоятель ПЦУ добавил: "Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию".