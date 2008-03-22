Луценко всыпал перцу подчиненным для профилактики

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что будет увольнять руководителей Госавтоинспекции, если будет наблюдаться рост дорожно-транспортных происшествий, особенно с тяжелыми последствиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Виннице, выступая на расширенной выездной коллегии МВД.

«Если в любом регионе будет увеличение ДТП. Также начальника ГАИ там не будет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Продолжая тему деятельности Госавтоинспекции, он проинформировал, что в ближайшее время начнется «комплексная отработка МРЭО». При этом министр заверил, что в случае выявления незаконной регистрации автомобилей, также будут применяться строгие кадровые выводы. Он напомнил, что из-за незаконной регистрации автомобилей только в прошлом году государственный бюджет недополучил 3 млрд. грн.

Министр внутренних дел также обещает освобождать от должностей работников правоохранительных органов за сокрытие дел.

«Если в любой области будет найдено больше 10 сокрытых дел, пострадает начальник УВД и начальник штаба. Если их будет свыше 50 – пишите заявление», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что готов ликвидировать службу внутренней безопасности в регионах, если не будет результата борьбы с коррупцией в милицейских рядах.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на недавно проведенном совещании с сотрудниками службы внутренней безопасности он поставил условие, «если до 15 апреля не будет результата по борьбе с коррупцией, я сокращу штат сотрудников ВБ в регионах, а лучших переведу в Киев», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он добавил, что, находясь в Киеве, сотрудники внутренней безопасности будут выезжать в регионы с негласными миссиями.