СМИ: Еврокомиссар исключил возможность направления полицейской миссии ЕС в Украину
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан исключил направление полицейских миротворцев в Украину.
Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Новое Время.
"Комиссар ЕС по соседству Хан отклонил предложение по поводу полицейской миссии ЕС/международных миротворцев в Украину", - написал он, ссылаясь на заявление Хана на брифинге.
Также Хан заявил, что поднимать вопрос о направлении в Украину миротворческой миссии пока не стоит, передает ЕС-плюс.
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"Наше понимание таково, что на данный момент нужно сфокусироваться - и я передал это президенту Порошенко и другим представителям украинской власти - на имплементации минских соглашений", - подчеркнул он.
"Не стоит спекулировать сейчас на тему других возможностей", - убежден еврокомиссар.