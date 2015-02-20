СМИ: Еврокомиссар исключил возможность направления полицейской миссии ЕС в Украину

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Новое Время.

"Комиссар ЕС по соседству Хан отклонил предложение по поводу полицейской миссии ЕС/международных миротворцев в Украину", - написал он, ссылаясь на заявление Хана на брифинге.

Также Хан заявил, что поднимать вопрос о направлении в Украину миротворческой миссии пока не стоит, передает ЕС-плюс.

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"Наше понимание таково, что на данный момент нужно сфокусироваться - и я передал это президенту Порошенко и другим представителям украинской власти - на имплементации минских соглашений", - подчеркнул он.

"Не стоит спекулировать сейчас на тему других возможностей", - убежден еврокомиссар.