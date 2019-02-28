В КС заявили, что не исключают идею ответственности за незаконное обогащение

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук отметил, что статья 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении была признана неконституционной, поскольку нарушает статью 62 Конституции и презумпции невиновности.

Председатель Конституционного суда Украины (КС) Станислав Шевчук заявил, что суд не отвергает идею уголовной ответственности за незаконное обогащение, а лишь указал на неконституционность формулировки соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевчук заявил на брифинге в Киеве.

«Главный момент, который связан с нашим решением, - это принцип презумпции невиновности. Есть Конституция Украины, в частности статья 62, часть 2, которая прямо указывает, что никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Формулировка этой статьи (368-2 УК о незаконном обогащении) своеобразна в том, что есть процессуальные аспекты, и это единственная статья в Уголовном кодексе, которая связана с тем, что сам обвиняемый должен доказать, что он получил законно свои активы», - заявил Шевчук.

По его словам, основой принципа презумпции невиновности является то, что вину должно доказывать государство, то есть государство должно доказывать незаконность получения гражданином активов.

«Получается так, что если законность приобретения (активов) не подтверждена доказательствами, то эта статья позволяет привлечь к уголовной ответственности. Я говорю гипотетически, поскольку она не работала почти 5 лет. Не случайно, что она не работает, поскольку судьи, в первую очередь, смотрят на Конституцию и на презумпцию невиновности», - добавил Шевчук.

По его словам, общество и Конституционный суд поддерживают борьбу с коррупцией.

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«Мы прямо записали в своем решении, что Конституционный суд отмечает, что противодействие коррупции является задачей исключительного общественного и государственного значения, а криминализация незаконного обогащения - важным юридическим средством реализации государственной политики в этой сфере», - заявил председатель КС.

«Суд не отменил вообще саму идею незаконного обогащения, он просто обратил внимание на неконституционность формулировки нормы, которую надо переформулировать. Чтобы она соответствовала Конституции», - подчеркнул Шевчук.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает гражданина доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину гражданина является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».