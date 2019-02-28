Климкин уверен, что ЕС не будет приостанавливать безвиз из-за декриминализации незаконного обогащения
Министр иностранных дел Павел Климкин уверяет, что Европейский Союз не будет приостанавливать действие либерализации визового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, внедрение которой было одним из условий предоставления безвиза.
Об этом Климкин сообщил в Facebook.
«Телефон разрывается от звонков с вопросом «А что же будет с безвизом в свете резонансного решения Конституционного суда?». Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем», - заявил он.
Глава МИД подчеркнул необходимость «железобетонного правового решения, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу».
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Иначе, по словам Климкина, Украина будет иметь серьезный кризис доверия в отношениях с международными партнерами. «И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя», - резюмировал министр.
Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.
Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает лицо доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица является функцией государства.
27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.
Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».