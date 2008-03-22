Богатырева с Януковичем на баррикады не пойдет?

Совет национальной безопасности и обороны Украины просит Секретариат Организации Объединенных Наций провести расследование инцидента с украинскими миротворцами в Косовской Митровице и обеспечить их личную безопасность.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ относительно обеспечения личной безопасности миротворцев.

Она отмечает, что универсальной и суверенной основой политики Украины, основательницы Организации Объединенных Наций, является миротворчество и консолидация усилий с Европейским Союзом, США, Россией и другими членами ООН для обеспечения мира и спокойствия в регионах существующих конфликтов. Эту миссию ответственно и профессионально, согласно мандату ООН, несут украинцы и в Косово.

По словам секретаря СНБО, политическое руководство Украины проводит обязательную и прогнозированную политику, направленную на продолжение и расширение миротворческой миссии военных и полицейских сил по решениям Совета Безопасности ООН для предотвращения конфликтов, поддержания мира и безопасности, обеспечения реализации прав и свобод населения, проживающего на кризисных территориях.

Совет национальной безопасности и обороны Украины всегда исходил из того, что Украина и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя еще в 1999 году такие обязательства. Современный мир стабильно придерживается убеждения, что за эти годы наши миротворцы внесли весомый вклад в укрепление мира и стабильности на Балканах и в Европе в целом, отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, особенно это проявилось 17 марта этого года в Косовской Митровице. Наши миротворцы-милиционеры не только не поддались на очевидную провокацию, не применили огнестрельное оружие против местного населения, но и даже под угрозой собственной жизни, продемонстрировали особую выдержку, верность мандату ООН и чрезвычайную профессиональную честь и подготовку. Это является свидетельством их особого гуманизма, высоких моральных качеств и способности к самопожертвованию ради мира и будущего тех женщин и детей, гражданского населения, которых использовали против наших миротворцев, убеждена секретарь СНБО.

Она напомнила, что во время того инцидента погиб старший лейтенант Игорь Киналь, ранены 54 украинские, польские и французские миротворцы. СНБО выражает свои глубокие соболезнования семье погибшего героя, а также семьям раненных украинских, польских и французских миротворцев, которые самоотверженно выполняли возложенную на них миссию.

“Общество поддерживает наших миротворцев, и родственно с ними. С чувством гордости за мужество и силу духа, с болью мы воспринимаем их боевые раны и смерть их товарища. Это чрезвычайно тяжелая цена мира на Балканах. Но она свидетельствует о зрелости и ответственность украинской нации за будущее Европы и солидарность с европейскими народами в общем плане развития нового, стабильного бесконфликтного континента. Это свидетельствует, что Украина по своей миссии, фактической роли в формировании новой безопасности в Европе обладает не только европейской перспективой, но и является весомой частью жизни Европейского Союза”, - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

На их основе СНБО принял сегодня решение относительно укрепления позиции украинской миротворческой миссии в Косово.

Совет нацбезопасности и обороны Украины обращается к Секретариату ООН с просьбой провести тщательное и объективное расследование всех аспектов планирования, управления и осуществления операции по возвращению под контроль ООН здания суда в Косовской Митровице, в том числе принять меры относительно обеспечения личной безопасности миротворцев и организации их взаимодействия с подразделениями KFOR.

“Нам решительно нужна позиция ООН и НАТО относительно более тесного сотрудничества с государственной властью в Украине по координации действий участия украинских миротворческих контингентов и четкого определения их правового статуса в полицейских и боевых операциях.

Трагические события в Косовской Митровице не могут и не имеют права повлиять на выполнение своих обязанностей Украиной, как члена ООН, в деле поддержания мира и безопасности в мире”, - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненный во время столкновений Игорь Киналь умер 17 марта в 22.00 от многочисленных осколочных ранений.

Сегодня на заседании СНБО было решено, что Украина обратится к ООН с инициативой создать двустороннюю комиссию по расследованию инцидента в Косово, который привел к гибели и ранению украинских миротворцев.