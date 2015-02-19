Елисеев назвал ситуацию в Дебальцево пощечиной России в лицо ЕС

То, что случилось вокруг Дебальцево, - является пощечиной в лицо демократического международного сообщества и особенно ЕС.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в интервью Sky News, передает Украинская правда.

"Мы надеемся на поддержку ЕС, потому что то, что случилось возле Дебальцево, это было нечто вроде пощечины в лицо демократического международного сообщества, в частности ЕС", - отметил он.

"Мы призываем Европейский Союз проснуться и сделать все возможное для того, чтобы остановить кровопролитие и остановить войну", - подчеркнул он.

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"Вы можете представить, что идет открытая необъявленная война на границе с ЕС?" - отметил представитель Украины при ЕС.

"Поэтому нам нужно объединить наши усилия, и быть более решительными и активными", - подчеркнул он.

"Нам нужно перестать выдавать многочисленные декларации и заявления, и действовать", - отметил Елисеев.

По его словам, нельзя допустить, чтобы мирные переговоры и диалог стали своего рода "дымовой завесой" для президента РФ Владимира Путина, что позволит ему продолжать продвигать свои интересы на Донбассе и дестабилизировать ситуацию.

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"Возможно, самое время ввести жесткие ограничительные меры в отношении РФ и рассмотреть поставки летального оборонительного вооружения Украине", - отметил Елисеев.

Напомним, ранее Елисеев заявил, что ЕС стоит подумать о военной операции на Донбассе.