Евросоюз должен рассмотреть возможность военной операции на Донбассе - Елисеев

Об этом сказал представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в эфире ВВС Radio.

"Мы должны использовать все наши усилия и возможности, не только Украина, но и США с ЕС, чтобы надавить на Кремль для прекращения боевых действий. Если это не поможет, мы должны говорить о плане "Б". Возможно, для ЕС настало время подумать о возможности военной операции на Донбассе", - сказал Елисеев, пишет Украинская правда.

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По его словам, на примере Дебальцева видно нарушение минских соглашений со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

"Мы настаиваем, что прекращение огня должно проходить по всей линии соприкосновения, зафиксированной в договоренностях. Мы призываем международную общественность, Европейский союз усилить давление на Кремль, чтобы прекратить боевые действия", - добавил он.

Елисеев подчеркнул, что атаками на Дебальцево Россия ставит под сомнение выполнение минских соглашений, подписанных при поддержке европейских лидеров.

"Мы еще раз призываем лидеров Германии и Франции повлиять на Владимира Путина, чтобы он заставил террористов прекратить огонь", - сказал он.

Как сообщалось, Федерика Могерини заявила, что в случае, если боевые действия продолжатся и минские договоренности будут нарушаться, ЕС будет готов к новым действиям.