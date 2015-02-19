The Guardian: Мнение о ситуации в Дебальцево и украинском перемирии

Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Мнение The Guardian о ситуации в Дебальцево и украинском перемирии», опубликованной в британской газете The Guardian.

То, что в последний момент прикладывают такие усилия, является отличительной чертой режима прекращения огня во всем мире, и часто бои продолжаются уже после того, как объявлено перемирие, как это и было в случае с Дебальцево, по которому сепаратисты в последние дни наносили такие сокрушительные удары, что украинским войскам пришлось выходить из города, непонятно в каком порядке. Подобные захваты территорий являются нарушением, но они также могут говорить об ожидании того, что перемирие будет длительным. Для чего жертвовать людьми и техникой, чтобы получить преимущество, если вы не стремитесь закрепиться на этой территории? Таким образом, русские и сепаратисты, вероятно, рассчитывали на то, что они смогут безнаказанно захватить город, а затем начнут послушно выполнять соглашение.

На данный момент их расчеты кажутся верными. Несмотря на протесты и ночные телефонные звонки в Москву, западные лидеры, видимо, сходятся на том, что режим прекращения огня нарушается, но соглашение по-прежнему действует, по словам пресс-секретаря канцлера Ангелы Меркель. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, представляет ситуацию в Дебальцево, как что-то сродни героической битвы за Дюнкерк – несмотря ни на что, под обстрелом проходит упорядоченный вывод войск, но это не является причиной для того, чтобы полностью отказаться от режима прекращения огня.

Фраза «вы не можете победить», должно быть, часто приходит на ум украинцам, и от этого становится горько. Русские всегда могут повысить ставки, когда украинцы делают успехи на поле боя. То, как проходили бои в Дебальцево, еще раз напомнило о том, что военная ситуация в Украине является асимметричной, причем русские и сепаратисты находятся в намного более выгодном положении. Экономическое противоборство, однако, также можно назвать асимметричным, и в этом случае пользу оно приносит Украине и ее друзьям в Европе и Северной Америке. На местном уровне подконтрольная повстанцам часть Донбасса, хотя и стала немного более связанной после захвата железнодорожного узла Дебальцево, недостаточно большая и плохо соединена, чтобы быть жизнеспособным экономическим объектом, даже если восстановить промышленность, которая находилась в упадке, а сейчас еще и разрушена войной. Жизнеобеспечение Донбасса – это бремя, которое Россия, пошатнувшаяся от двойного воздействия санкций и падения цен на нефть, не хочет и не может нести на себе. Она предпочла бы, чтобы Украина и ее западные союзники забрали у нее большую часть этого груза. Потенциально, это дает Киеву некоторые рычаги влияния, особенно если Киев начнет процветать в экономическом плане.

Экономические, социальные и политические реформы в Украине – это самая сильная карта, которая есть в руках у украинских властей и из западных союзников благодаря происходящим событиям. Но, как написал Джордж Сорос в своем недавнем эссе, Европа, США и международные организации должны уделить намного больше внимания экономическому и финансовому содействию Украине. Санкции, утверждает он, являются необходимым злом. Хотя они продолжают оказывать на Москву политическое давление, они вредят и России, и западным странам. Следует отметить, что экономический крах России абсолютно нежелателен. Дефолт 1998-го года был катастрофой для всех. Дополнительная финансовая помощь Украине, с другой стороны, не навредит России и будет иметь только положительные последствия как для украинской, так и для европейской экономики. Экономические отношения внутри страны и с процветающей западной Украиной также могут помочь со временем положить конец вражде между националистами и сепаратистами, заставив президента Владимира Путина пересмотреть свои амбиции на счет этого региона.

Это можно назвать верхом оптимизма, и так и есть, но это все равно лучший способ, который принесет Европе и Америке самую большую экономическую выгоду и будет препятствовать опасной военной эскалации. Это не означает, что нужно отказаться от некоторой военной подготовки и от того, чтобы НАТО более последовательно показывала свою решимость, но это не должно быть на первом месте. Основной целью должна стать трансформация конфликта в соревнование, в котором сила будет самым последним средством. Путин, конечно, может в любое время снова выбрать войну. Соглашение о прекращении огня, которое Ангела Меркель справедливо назвала лишь «проблеском надежды», может снова перестать действовать, например, если повстанцы будут атаковать Мариуполь. Но в этом случае они зайдут слишком далеко, что приведет к ужесточению санкций. Поэтому еще есть шансы на то, что это соглашение о прекращении огня приведет не к миру – вряд ли на это можно надеяться – но к периоду, когда для достижения разных целей используют не военные средства.