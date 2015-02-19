Валенса: конфликт на Донбассе можно было предотвратить

Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса, передает Польское радио. "Кто-то из вас помнит, как с моих времен я говорил: только вступление в ЕС, в НАТО, вместе с Украиной и с Беларусью - кто помнит? И это было возможно, но я не получил поддержки", - отметил он.

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Лех Валенса также подверг критике европейских лидеров за бездействие в отношении украинского вопроса.

В целом, по его словам, "Европе не хватает организации, без которой будет трудно добиться успеха", сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Wprost.

"Несколько политиков нарабатывает соглашение, и глава Европейского Совета не принимает участия в работе", - подчеркнул он, добавив, что "европейская солидарность должна формироваться во время встреч и совещаний", - пояснил Лех Валенса.

Кроме этого, по мнению другого бывшего президента Польши Александра Квасьневского, в мирных переговорах по Украине Европейский союз отсутствует, и председатель Европейского совета Дональд Туск должен активизировать свои действия в решении конфликта на Донбассе, передает Польское радио.

"То, что меня огорчает - отсутствие Европейского союза. Есть Германия, Франция, но нет господина Туска, госпожа Могерини. По моему мнению, это ошибка и слабость ЕС", - сказал бывший польский президент. По его словам, Дональд Туск должен иметь мандат Европейского совета на то, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы разговаривать, например, с Бараком Обамой или с премьером Канады.

"Чтобы строить общий фронт Запада - чтобы, с одной стороны, люди перестали гибнуть, а с другой - чтобы помочь надеждам украинцев быть прежде всего суверенным государством", - добавил Александр Квасьневский.