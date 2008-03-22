Помешать Черновецкому выиграть выборы почти невозможно?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова может станет мэром столицы, если Верховная Рада не установит проведение досрочных выборов городского председателя в два тура.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии сопредседателя правления Института национальных интересов Андрея ЮСОВА.

По его словам, провозглашение досрочных выборов без предварительного внесения изменений в избирательное законодательство может стать политическим фальстартом правительства и оппозиции в городе Киеве, который поможет Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ во второй раз одержать победу на выборах столичного мэра.

«Провозглашение перевыборов без внесения изменений, в частности, введения второго тура при выборах столичного городского председателя и возвращения к мажоритарной избирательной системе является политически невзвешенным шагом со стороны правительства и коалиции», - считает он.

Эксперт выразил удивление, что киевская оппозиция и ее партнеры в парламенте и правительстве на протяжении двух лет, воюя за мэрское кресло, не подготовилась должным образом к досрочным выборам.

Кроме того, А.ЮСОВ отмечает, что помешать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ во второй раз победить на выборах мэра может только проведение выборов в два тура, но для этого нужно отменить постановление о назначении выборов, поскольку закон обратного действия не имеет.

«Своими действиями правительство и коалиция поставили себя в неловкое положение, выйти из которого можно либо отменив постановление и изменив законодательство, чем признать собственную ошибку; либо продолжать действовать по существующему сценарию и с большой вероятностью проиграть эти выборы, чем привести правительство к отставке», - считает он.

Также эксперт заметил, что действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в данном вопросе больше напоминают не стратегически мыслящего политика, а “неуклюжего охотника, который пошел охотиться на медведя, оставив дома ружье”.

Вместе с тем, А.ЮСОВ убежден, что для местного самоуправления и киевского общества внесение изменений в законодательство будет выгоднее, чем дальнейшего обострение политического кризиса.