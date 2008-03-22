Помешать Черновецкому выиграть выборы почти невозможно?
Для этого надо отменить сами выборы
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова может станет мэром столицы, если Верховная Рада не установит проведение досрочных выборов городского председателя в два тура.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии сопредседателя правления Института национальных интересов Андрея ЮСОВА.
По его словам, провозглашение досрочных выборов без предварительного внесения изменений в избирательное законодательство может стать политическим фальстартом правительства и оппозиции в городе Киеве, который поможет Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ во второй раз одержать победу на выборах столичного мэра.
«Провозглашение перевыборов без внесения изменений, в частности, введения второго тура при выборах столичного городского председателя и возвращения к мажоритарной избирательной системе является политически невзвешенным шагом со стороны правительства и коалиции», - считает он.
Эксперт выразил удивление, что киевская оппозиция и ее партнеры в парламенте и правительстве на протяжении двух лет, воюя за мэрское кресло, не подготовилась должным образом к досрочным выборам.
Кроме того, А.ЮСОВ отмечает, что помешать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ во второй раз победить на выборах мэра может только проведение выборов в два тура, но для этого нужно отменить постановление о назначении выборов, поскольку закон обратного действия не имеет.
«Своими действиями правительство и коалиция поставили себя в неловкое положение, выйти из которого можно либо отменив постановление и изменив законодательство, чем признать собственную ошибку; либо продолжать действовать по существующему сценарию и с большой вероятностью проиграть эти выборы, чем привести правительство к отставке», - считает он.
Также эксперт заметил, что действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в данном вопросе больше напоминают не стратегически мыслящего политика, а “неуклюжего охотника, который пошел охотиться на медведя, оставив дома ружье”.
Вместе с тем, А.ЮСОВ убежден, что для местного самоуправления и киевского общества внесение изменений в законодательство будет выгоднее, чем дальнейшего обострение политического кризиса.