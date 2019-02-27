В Киеве около ста активистов националистических партий и организаций пикетируют «Укроборонпром» (фото, видео)

Они требуют увольнения руководства «Укроборонпрома», заместителя председателя СНБО Олега Гладковского и всех чиновников, причастных к хищению средств в оборонной сфере.

Около сотни активистов пикетируют здание государственного концерна «Укроборонпром» с требованием увольнения руководства компании, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и всех чиновников, причастных к хищению средств в оборонной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, возле проходной «Укроборонпрома» собрались представители ВО «Свобода», Правого сектора, общественной организации «С14» и Всеукраинской общественной организации «Сокол».

Активисты утверждают, что «Укроборонпром» на самом деле ничего не производит, а через концерн только разворовываются средства оборонной отрасли.

На проезжей части улицы Дегтяревской, на которой расположено здание концерна, активисты написали: «Букин - вор».

В начале акции возле активистов находились около 10 патрульных полицейских. Позже подошли около 50 спецназовцев в шлемах и защитных доспехах. Большинство спецназовцев в балаклавах, однако у всех есть номера на шлемах и жетоны. Участники акции не проявляют агрессии.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании о коррупции в оборонной сфере.