Это еще не все: журналист анонсировал новые факты расследования о коррупции в оборонной сфере

Бигус объяснил, почему расследование о хищениях в сфере обороны обнародовали за месяц до выборов.

Программа журналистских расследований «Наши гроши» обнародует еще две части расследования о возможных хищениях в оборонной сфере.

Об этом сообщил руководитель проекта «Bihus.Info» Денис Бигус, передает "Радио Свобода". Он отметил, что на данный момент обнародованы две части расследования из четырех.

«Третья часть будет через несколько дней. Она преимущественно посвящена непосредственно старшему господину [первому заместителю секретаря СНБО Олегу] Гладковскому. Финальная часть – роли правоохранительных органов в захоронении всех дел по этой группировке», – добавил Бигус.

Программа журналистских расследований «Наши деньги» опубликовала материал о возможных хищениях в оборонной сфере за месяц до выборов, потому что не успела его подготовить «к началу нового сезона».

«Это большая драма, потому что мы не успели его подготовить к началу нового сезона», – сказал Бигус.

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Он также ответил на упреки «Укроборонпрома», который назвал журналистское расследование манипулятивным. В госконцерне указали, что упоминание в расследовании компании «Оптимумспецдеталь» указывает на использование авторами информации, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-2016 годах. При этом правоохранительные органы пока не завершили расследование уголовных производств, в которых фигурирует ООО «Оптимумспецдеталь».

«У нас, во-первых, немножечко больше материалов по времени, чем 2015-2016 годы. Во-вторых, даже если принять эту позицию Укроборонпрома, то окей: я счастлив узнать, что то, что мы выложили, содержится в каких уголовных производствах еще за 15 год. Прошло четыре года. Я хотел бы увидеть какие-то результаты уголовных производств», – сказал Бигус.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым нормам качества, раскачивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».