Украина на потенциально угрожающих направлениях со стороны РФ нарастила группировки войск и авиации - Порошенко

По словам президента, в Украине также сформирован ряд новых боевых бригад и военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения.

Украина на потенциально опасных направлениях со стороны РФ нарастила группировку войск и авиации и увеличила боевой состав зенитных ракетных войск.

Читайте такжеПорошенко заявил о "вполне реальной" угрозе полномасштабной войны России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом Вооруженных сил Украины.

«Антитеррористическую операцию переформатирована на операцию Объединенных сил. Проведена значительная работа по реформированию управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО», - напомнил он.

По словам президента, в Украине также сформирован ряд новых боевых бригад и военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения.

«На потенциально (угрожающих - УНИАН) направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усилена система противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск», - заявил президент.