Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море

Президент не исключил дальнейших возможных агрессивных действий России в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей Организации Североатлантического договора (НАТО) в Черном море из-за российской агрессии.

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Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу FoxNews, сообщает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. После незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море", - заявил Порошенко.

Президент не исключил дальнейших возможных агрессивных действий России в Черном море.

"Как это было с нападением на украинские военные катера. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - сказал он.