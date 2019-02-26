Порошенко добавил, что подготовка к войне ведется вблизи границы с Украиной – в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях РФ и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о «вполне реальной» угрозе полномасштабной войны России против Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом Вооруженных сил Украины в Киеве.

«Считаю, что угроза полномасштабной войны является не декларацией, она вполне реальная, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника», - сказал он.

Порошенко отметил, что подготовка к войне ведется вблизи границы с Украиной – в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях РФ и на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели ОБСЕ заметили сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе.