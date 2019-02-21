Наблюдатели ОБСЕ заметили сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе

Вооружение замечено в районах оккупированных Мирного, Круглика, Бугаевки, Шимшиновки и Тернового.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что снова фиксируют сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 20 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 17 февраля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие 17 танков (неустановленного типа), 9 единиц самоходной и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне в районе населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска) и 27 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

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Также 18 февраля на основе доступных миссии данных воздушного наблюдения выявлено наличие 17 танков (неустановленного типа) на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска), 6 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска) и 21 танк (неустановленного типа) на полигоне рядом с Терновым (15 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения 18 февраля зафиксировано 8 единиц самоходной и 23 единицы буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Бугаевки.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированной части Донбасса размещения самоходных и буксировочных гаубиц, танков различных модификаций и минометов.