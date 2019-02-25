Военные прокуроры просят суд арестовать Заману без альтернативы внесения залога

Военные прокуроры просят суд взять под стражу подозреваемого в государственной измене бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

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Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании Печерского районного суда Киева обвинение завершило оглашать свое ходатайство.

Прокуроры военной прокуратуры призывают суд арестовать Заману сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. По их словам, находясь не под стражей, Замана может давить на свидетелей, скрыться в России, оккупированном Крыму или в ОРЛДО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, стало известно о задержании экс-руководителя Генштаба ВСУ (с 18 февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года) Заманы.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Печерский райсуд объявлял перерыв в заседании по избранию меры пресечения Замане до 19.00.