Порошенко: мы ждем от НАТО предоставления Украине ПДЧ с конкретной датой вступления

По словам президента, в свою очередь Украина должна достичь необходимых критериев членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает предоставления Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО с определением конкретной даты, когда Украина может стать тридцать первым членом Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Далей Грибаускайте по результатам посещения совместного военного подразделения "ЛитПолУкрбриг" в Люблине.

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«Какие конкретные шаги мы должны предпринять для обеспечения вступления Украины в НАТО? Мы должны обеспечить модернизацию украинского государства для того, чтобы Украина отвечала тем критериям, которые необходимы для вступления в НАТО, и речь идет не только о критериях безопасности», - заявил он.

По словам Порошенко, речь идет также о верховенстве права, демократии, свободных и честных выборах, «речь идет о том, чтобы демократические традиции, которые продемонстрировала Украина, были закреплены сейчас».

«Конкретным шагом, которого мы ждем от руководства НАТО и стран-членов, - это предоставление Украине ПДЧ с определением конкретной даты, когда Украина может стать теперь уже тридцать первым членом НАТО, поскольку НАТО постоянно расширяется, и мы это приветствуем», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037).

19 февраля президент Петр Порошенко подписал закон в Верховной Раде.

20 февраля закон был опубликован в газете «Голос Украины», 21 февраля он вступил в силу.