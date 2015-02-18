Президент заявил, что уже проработаны изменения в закон о военном положении

23:10, 18 февраля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по его поручению уже проработан проект внесения изменений в закон о военном положении.

Фото УНІАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.

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”По моему поручению разработан проект внесения изменений в закон о военном положении. Он учитывает тот опыт и те особенности гибридной войны, которая уже плавно перетекает в полномасштабную, и которую мы имеем уже много месяцев. Я очень надеюсь, что и сегодня СНБО, и парламент после обсуждения смогут поддержать позиции относительно внесения изменений в закон о военном положении”, - сказал он.

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