Президент заявил, что уже проработаны изменения в закон о военном положении
23:10, 18 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по его поручению уже проработан проект внесения изменений в закон о военном положении.
Порошенко заявляет, что уже обработано изменения к закону о военном положении / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.
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”По моему поручению разработан проект внесения изменений в закон о военном положении. Он учитывает тот опыт и те особенности гибридной войны, которая уже плавно перетекает в полномасштабную, и которую мы имеем уже много месяцев. Я очень надеюсь, что и сегодня СНБО, и парламент после обсуждения смогут поддержать позиции относительно внесения изменений в закон о военном положении”, - сказал он.
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