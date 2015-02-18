После Сталина в Крыму откроют памятник "беркутовцу"

Кованая скульптурная композиция в виде пробитого щита, каски и розы установлена возле городского отдела полиции, сообщает РИА Новости.

Как заявила автор идеи памятника, председатель общественной организации "Крылья жизни" Богдана Говердовская, целью установки памятника является "воспитание чувства патриотизма".

Читайте такжеКульт личности Путина в Крыму является оберегом против местной власти - экспертРанее в оккупированном Крыму при участии высших должностных лиц РФ был открыт памятник Рузвельту, Черчиллю и Сталину. Также на полуострове активно обсуждается идея установки памятника Путину.

Как заявил сегодня в интервью бывший комендант Майдана, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, во время расстрелов 18-20 февраля на Майдане по протестующим и силовиком стреляли одни и те же снайперы. По его мнению, это были сотрудники российских спецслужб.