В Крыму сегодня откроют памятник Сталину при участии высших должностных лиц РФ

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В рамках мероприятия Нарышкин примет участие в том числе в международной научной конференции «Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее», а также открытии в Ливадии памятника лидерам «большой тройки» (Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю), скульптора Зураба Церетели.

Упомянутые мероприятия в Ливадийском дворце запланированы на 5 февраля.

Читайте такжеКрымские татары выступили против памятника Сталину в ЯлтеМнения крымской общественности относительно установки памятника разделились: одни одобряют инициативу, называя это данью исторической памяти, другие – выступают против, полагая, что таким образом происходит «реанимация сталинизма».

Национальный лидер крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал провокацией установку в Ялте данного памятника.