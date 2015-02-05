В Крыму сегодня откроют памятник Сталину при участии высших должностных лиц РФ
В Крым прибыла делегация Государственной Думы России во главе с Сергеем Нарышкиным для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Ялтинской конференции.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
В рамках мероприятия Нарышкин примет участие в том числе в международной научной конференции «Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее», а также открытии в Ливадии памятника лидерам «большой тройки» (Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю), скульптора Зураба Церетели.
Упомянутые мероприятия в Ливадийском дворце запланированы на 5 февраля.
Читайте такжеКрымские татары выступили против памятника Сталину в ЯлтеМнения крымской общественности относительно установки памятника разделились: одни одобряют инициативу, называя это данью исторической памяти, другие – выступают против, полагая, что таким образом происходит «реанимация сталинизма».
Национальный лидер крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал провокацией установку в Ялте данного памятника.