"Не готовы принять миллионы беженцев": эксперт рассказал, почему Украине не стоит радоваться распаду России

По его мнению, Украина не будет готова принять миллионы беженцев, если распадется РФ.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации. Он заводно проанализировал, что это даст Украине.

"Понятия не имею, распадется ли Россия. Как дипломированный историк, могу сказать, что на любые процессы нужно смотреть с разных сторон. Допустим, Россия распадется, но это будет не впервые. В 1917 году Россия распадалась, а к 1922 году она восстановила уже значительную часть своих территорий. В 1991 году она опять распалась, а после 2000 года она вновь начала восстанавливать свое влияние", – напомнил Романенко.

Он добавил, что Китай распадался на протяжении своей истории несколько раз. Блестящей империи эпохи династии Тан предшествовало несколько столетий раздрая. Цинь Шихуанди создал империю, которая перед этим несколько столетий находилась в разобранном состоянии, то есть Китай был раздроблен. Так что все относительно, подчеркнул эксперт.

"Если вероятность распада России большая, и если этот распад произойдет, то и нас тоже ждет распад, потому что мы не будем готовы принять миллионы беженцев, которые хлынут сюда", – предупредил руководитель политических программ.

Он посоветовал почитать мемуары Винниченко о ситуации с УНР в 1917-1918 году: "Он отлично описывает, как беженцы из России бежали в Украину, пытались устроиться на работу, были фактором внутренней дестабилизации, потому что были конфликты, кого брать на работу, кого не брать".

И резюмировал: "Короче говоря, если вы не готовы к такой неожиданности, то вы не сможете воспользоваться ее плодами".

Ранее эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.