Нации под названием "россияне" не существует - эксперт

Элиты уже не могут терпеть Владимира Путина, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы.

Нации под названием "россияне" попросту не существует, а название Россия было украдено у нашего народа.

Такое мнение для издания Главред высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"Как известно, само название "Россия" появилось очень просто – это была калька с латинского написания "Rus". Но на самом деле это – наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь – это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует", - уверяет Соскин.

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По его словам, россияне - это набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и другими.

"И как только не станет Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства. Тем более, национальные этносы в значительной части республик преобладают или близки к 50%", - считает эксперт.

Соскин уверен, что Российская Федерация не имеет геополитического и этнонационального будущего, поэтому она должна распасться, и чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех.

"Поэтому устранение Путина (а все к этому идет, потому что элиты уже не могут его терпеть, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы) сразу снимет многие существующие проблемы", - отмечает эксперт.