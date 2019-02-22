Матиос: стабильности в Украине не будет, пока у нас есть такой "очень скурвленный" сосед

Главный военный прокурор отметил, что Россия для дестабилизации пытается использовать "манкуртов".

Стабильности в украинском обществе не будет до тех пор, пока Россия будет использовать "манкуртов" для вовлечения Украины под свое влияние.

Такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает "Прямой".

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"Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного – я не побоюсь этого слова, оно литературное – соседа, который всем своим естеством хочет нас вернуть в события столетней давности", - заявил Матиос.

По его словам, те проявления, которые фиксируются Службой безопасности, Нацполицией, другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированном привлечении "манкуртов".

"То есть, в большей степени, это украинцы, которые служат, выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть, сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными", - пояснил Матиос.